В Хачмазе арестован директор школы, обвиняемый в развратных действиях в отношении школьницы

2017-11-02 21:21 | www.apa.az | 4

В Хачмазе арестован директор полной средней школы поселка Арзу, обвиняемый в развратных действиях в отношении 12-летней школьницы. Как сообщает северное бюро АПА, на основании представления прокуратуры Хачмазского района в отношении Гюльмаза Алхазова избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца с отстранением от занимаемой должности.

По факту в следственном отделе Хачмазского РОП возбуждено уголовное дело по статье 153.3 УК АР (развратные действия).

Г.Алхазов 1955 г.р. задержан в качестве обвиняемого по указанному делу.