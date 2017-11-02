Испанский суд пока не принял решение по аресту Пучдемона

2017-11-02 22:07 | www.apa.az | 5

Судья Национальной судебной палаты пока не приняла решение по бывшему главе правительства Каталонии Карлесу Пучдемону и другим советникам женералитета, находящимся в Брюсселе. Как передает АПА, об этом заявил РИА Новости источник в суде.

"Решение пока не принято судьей", — заявил собеседник агентства.

Ранее газета La Vanguardia распространила информацию, что судья Национальной судебной палаты Испании Кармен Ламела приняла решение выдать ордер на арест бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и других бывших советников женералитета, которые находятся в Бельгии.

Ранее в четверг судья распорядилась поместить под стражу до рассмотрения дела по существу восемь бывших членов женералитата Каталонии, в том числе экс-замглавы правительства автономного сообщества Ориола Жункераса. Только бывший советник правительства Каталонии по делам предпринимательства Санти Вила, который подал в отставку накануне провозглашения независимости каталонским парламентом, может оставаться на свободе при условии внесения залога в размере 50 тысяч евро.