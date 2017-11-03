Все консульства США в России возобновили выдачу виз

2017-11-03 01:40 | www.apa.az | 5

Выдачу виз возобновили все американские консульства в России, в том числе Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. Как передает АПА, об этом «Газете.Ru» сообщили в посольстве США в Москве.

Пока визы в этих трех консульствах выдаются с ограничениями: только тем гражданам, которым не нужно проходить собеседование.

Собеседование не надо проходить тем, кто уже получал американскую визу ранее и теперь подает документы на новую визу такого же типа. Есть еще одно условие: с момента истечения срока действия предыдущей визы в США не должно пройти больше года.

В августе американское диппредставительство объявило о временном прекращении работы консульств в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. Причиной стало резкое сокращение сотрудников. В конце июля российские власти потребовали от Госдепа США сократить численность дипломатической миссии в России с 1210 человек до 455.