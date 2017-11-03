Лавров обсудил с Тиллерсоном усилия по уничтожению террористов в Сирии

2017-11-03 02:27 | www.apa.az | 5

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил по телефону с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном усилия по уничтожению террористов в Сирии. Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщается на сайте МИДа.

«Рассматривались актуальные вопросы усилий по уничтожению очага терроризма в Сирии и активизации международной поддержки политического урегулирования в этой стране при уважении ее территориальной целостности и через развитие общенационального диалога в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254», — говорится в сообщении.

Лавров также подчеркнул недопустимость политизации деятельности Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия по расследованию химических атак.