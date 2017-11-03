В Загатале сгорел 4 комнатный дом, в Тертере – автомобиль марки «ВАЗ»

2017-11-03 02:51 | www.apa.az | 5

В Загатале и Тертере зарегистрированы случаи пожара. Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, в селе Базар Загатальского района загорелся 4 комнатный дом площадью 158 кв.м. В результате сгорели воспламеняющиеся конструкции кровли на площади 158 кв.м., а также 11 кв.м. площади кухни и ванной комнаты. Пожарным удалось отстоять от огня остальную часть дома.

В Тертере пожар вспыхнул в моторной части автомобиля марки «ВАЗ». В результате сгорели электрические приборы двигателя. Пожарным удалось отстоять от огня остальную часть автомобиля.