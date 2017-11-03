На компьютере бен Ладена нашли порно и фото Шакиры

2017-11-03 00:01 | www.oxu.az | 4

Журналисты обнаружили в массиве файлов на компьютере Усамы бен Ладена ссылки на порно, мультфильмы, аниме, ролики с котиками и руководство по вязанию, передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Внимание журналистов, изучивших обнародованный Центральным разведывательным управлением США архив, привлекла картинка под названием assss.jpg (ass с английского переводится как задница — прим. «Ленты.ру»).

Проанализировав журнал загрузок, можно понять, что бен Ладен качал из интернета, находясь в убежище.

Помимо этого, среди скачанных файлов нашли серии «Уоллеса и Громита», «Мистера Бина», ролик «Как связать крючком корзину», гифку с Боратом из одноименного фильма, картинки с популярного развлекательного портала Reddit и фотографию певицы Шакиры.

С.Б.

