Зять Трампа передал спецпрокурору документы по "российскому делу"

2017-11-03 03:54 | www.apa.az | 5

Джаред Кушнер, зять и советник президента США Дональда Трампа, передал спецпрокурору по "делу РФ" документы, касающиеся расследования. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал CNN.

Источники сообщили, что следователей во главе со спецпрокурором Робертом Мюллером, в частности, интересовала роль Кушнера в увольнении главы ФБР Джеймса Коми, которое могло рассматриваться как воспрепятствование правосудию.

Сообщается, что Кушнер добровольно передал спецпрокурору документы предвыборной кампании и переходного периода, относящиеся к любым контактам, связанным с Москвой.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с Москвой Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.