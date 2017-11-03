Трамп выдвинул Джерома Пауэлла на пост главы ФРС

2017-11-03 00:19 | www.oxu.az | 4

Президент США Дональд Трамп выдвинул Джерома Пауэлла на пост главы Федеральной резервной системы — американского центробанка.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, президент США объявил о своем решении журналистам в Розовом саду Белого дома, Пауэлл присутствовал на выступлении.

Кандидатуру Пауэлла предстоит утвердить сенату США.

Пауэлл — инвестиционный банкир, в прошлом заместитель министра финансов США. С 2012 года входит в совет управляющих ФРС.

Номинировав Пауэлла, Трамп нарушил традицию, согласно которой президенты на первом сроке обычно продлевают полномочия действующего главы ФРС.

Срок полномочий нынешней главы ФРС Джанет Йеллен истекает в феврале 2018 года.

Трамп в ходе предвыборной кампании неоднократно критиковал ФРС и лично Йеллен за политику низкой базовой ставки.

С.Б.

