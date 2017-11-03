Али Гасанов о тегеранской встрече президентов

2017-11-03 00:46 | www.oxu.az | 5

Oxu.Az представляет интервью Trend с помощником Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам – заведующим отделом Администрации Президента Али Гасановым о трехсторонней встрече президентов Азербайджана, Ирана и России, проведенной первого ноября в Тегеране.

- Как вы оцениваете значение состоявшейся в столице Ирана Тегеране трехсторонней встречи президентов Азербайджана, Ирана и России для нашей страны и для региона?

- Важные события, произошедшие в последнее время в тако м большом регионе, как бассейн Каспийского, Черного морей и Южный Кавказ, в том числе осуществляемые при лидерстве Азербайджана грандиозные транснациональные проекты оказали значительное влияние на проведение первого ноября в Тегеране встречи президентов Азербайджана, Ирана и России. На протяжении последней недели Президент Азербайджана провел встречи практически со всеми главами, официальными лицами государств и правительств региона. На этих встречах состоялись важные обсуждения в связи со всеми актуальными вопросами политико-экономической жизни региона, а также перспективами железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, являющейся самым важным сегментом транспортного коридора Восток-Запад, поддержкой, которую этот проект окажет странам региона, и в целом усилением торгово-экономических связей в мире.

Трехсторонняя встреча президентов Азербайджана, Ирана и России - в первую очередь платформа, имеющая важное значение для обеспечения стабильности, безопасности в регионе, стимулирования атмосферы сотрудничества, дальнейшего развития торгово-экономических связей, существующего в энергетической и транспортной сферах сотрудничества между странами и решения других актуальных вопросов. С уверенностью можно сказать, что главы государств остались вполне довольны вчерашней встречей и ее результатами. Также делегации Азербайджана, России и Ирана обсудили текущую ситуацию в различных сферах и предстоящие задачи, все контуры курса партнерства. Думаю, что положительные результаты проведенных встреч в ближайшее время проявят себя. Эта встреча показала, что между Азербайджаном, Ираном и Россией существуют искренние дружественные связи. Взаимоуважение и плодотворное сотрудничество между тремя странами имеют большое значение для решения актуальных вопросов всего региона в целом, и все участники полны решимости продолжать курс плодотворного сотрудничества. Должен также отметить, что инициатива и лидерство в большинстве и двусторонних, и многосторонних встреч, проводимых в последнее время в регионе, принадлежит Азербайджану. Инициатива проведения трехсторонней встречи между Азербайджаном, Ираном и Россией, сформированного между ними курса партнерства, реализованных и планируемых совместных проектов также поступила от Азербайджана и уже дает свои положительные результаты.

- В итоговом заявлении трехсторонней встречи было отмечено, что конфликты препятствуют развитию региона. Как можно охарактеризовать это заявление с точки зрения важности решения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта?

- Совместная декларация, подписанная президентами Азербайджана, Ирана и России в Тегеране, и озвученные обращения в целом могут быть охарактеризованы как отношение трехстороннего азербайджано-ирано-российского формата и представленных в этом формате государств к событиям, происходящим в регионе и в мире. Конфликты в регионе являются основным препятствием для обеспечения мира. На международном уровне единый подход к противостояниям на Ближнем Востоке – в Сирии и Ираке, на Южном Кавказе, в том числе к армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому, и другим конфликтам заключается в том, что подобные проблемы являются препятствием для обеспечения устойчивого мира и безопасности в целом и обязательно должны быть устранены. Для решения таких сложных вопросов обязательно должны быть применены нормы международного права. Все это прозвучало на тегеранской встрече президентов. Конечно, азербайджанская сторона на встрече довела до сведения участников, что Армения оккупировала азербайджанские земли, в результате чего оказалась в изолированном положении. Было отмечено, что этот конфликт создает серьезную угрозу миру и безопасности на Южном Кавказе и в целом в Каспийско-Черноморском бассейне. Был поднят вопрос о том, что для сотрудничества в будущем в сфере энергетики, транспорта, безопасности Армения должна отказаться от захватнической политики и уйти с оккупированных земель Азербайджана. Думаю, что в принципе позиции этих государств по миру и безопасности совпали с заявлением Азербайджана. Отмечу, что в Совместной декларации отражены вопросы сотрудничества в экономической, социальной, транспортной и энергетической сферах и другие вопросы.

- На встрече также состоялся обмен мнениями вокруг транспортных коридоров Север-Юг, Восток-Запад. Каковы дальнейшие перспективы этих транспортных коридоров и роль Азербайджана в этом?

- В Тегеране было однозначно отмечено, что транспортные коридоры Север-Юг и Восток-Запад дополняют друг друга, создадут более плодотворные возможности для прилегающих стран с экономической точки зрения. На встрече было подчеркнуто, что железная дорога Баку-Тбилиси-Карс и другой транспортный коридор в направлении Север-Юг не являются конкурентами друг для друга, и была выражена воля стран региона – Ирана, России и Азербайджана использовать оба коридора в рамках своих интересов. То есть, как Азербайджан будет пользоваться существующей транзитно-транспортной инфраструктурой Ирана и России, так и Иран и Россия будут использовать существующие транспортно-транзитные возможности Азербайджана, в том числе железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс. Есть такие направления торгово-экономических связей, где использование железной дороги Баку-Тбилиси-Карс будет более выгодным. Все они расцениваются как проекты, дополняющие друг друга и не создающие друг другу конкуренции.

На трехсторонней встрече президентов Азербайджана, Ирана и России в Тегеране был также обсужден вопрос приведения двух этих транспортно-транзитных коридоров в соответствие друг с другом. То есть, была продемонстрирована воля по скоординированному использованию в будущем транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад, как взаимодополняющих друг друга и так и будет. В целом альтернативы этим проектам в плане соединения Европы с Азией, Севера с Югом и Востока с Западом нет. Наряду с другими проектами они служат интенсификации торгово-экономических связей в мире, их более удобному осуществлению, и Азербайджан, соответственно, является одной из стран, стоящих в центре их.

- Было отмечено, что после первой трехсторонней встречи товароборот между Азербайджаном, Ираном и Россией вырос. Каковы ожидания роста в этом направлении после тегеранской встречи?

- На тегеранской встрече всесторонне обсуждались нынешнее состояние и перспективы торгово-экономических связей. Говорилось о темпах роста товарооборота между Азербайджаном и Ираном. Главы государств отметили, что этот показатель до сих пор не полностью отвечает экономическому потенциалу двух стран и может быть увеличен. К примеру, в прошлом году торговый оборот между Ираном и Азербайджаном увеличился почти на 70 процентов, а за девять месяцев этого года - на 37 процентов. Торгово-экономические отношения между Россией и Азербайджаном также развиваются по восходящей. Торговый оборот между двумя странами за девять месяцев текущего года вырос почти на 60 процентов, несмотря на то, что этот показатель наблюдается на фоне падения цен на энергоносители, которые составляют один из важных элементов торгово-экономических отношений.

На встрече все три страны выразили свою волю по продолжению курса партнерства, формата трехстороннего сотрудничества в энергетической, транспортно-транзитной сферах, сфере безопасности для обеспечения в регионе взаимных экономических интересов.

Поэтому, как и во всех других вопросах, лидерство Азербайджана, показало себя и на вчерашней встрече, и думаю, проявит себя и в будущем. Хочу отметить, что создание новых форматов сотрудничества такого типа актуально. Так же, как и Азербайджан-Иран-Россия, уже сформировались и функционируют платформы Азербайджан-Иран-Турция, Азербайджан-Грузия-Турция. В дальнейшем, вероятно, сотрудничество будет продолжено в форматах Азербайджан-Турция-Туркменистан, Азербайджан-Турция-Казахстан, Азербайджан-Иран-Туркменистан и других форматах. Эти форматы окажут положительное влияние на укрепление мира, спокойствия, благоденствия и торгово-экономических связей в регионе.

С.Б.

