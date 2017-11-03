Названо самое человечное место в интернете

2017-11-03 02:08 | www.oxu.az | 4

Генеральный директор Reddit Стив Хаффман (Steve Huffman) рассказал, как стихийный склад ссылок на Reddit стал «самым гуманным местом в сети».

Как передает Oxu.Az cо ссылкой на Lenta.ru, предприниматель также ответил на вопросы пользователей на фоне публикации традиционного квартального отчета.

Главной темой стало завершение обработки гигантского хранилища контента Reddit. Пользователи называют его «апокалиптическим «Крейгслистом» (dystopian Craigslist) — в честь первого в интернете международного сайта объявлений Сraigslist, работающего с 1995 года.

Хаффман рассказал, что в течение последних двух лет общая цель посетителей и модераторов Reddit заключалась в том, чтобы упорядочить нефильтрованный массив ссылок и сделать dystopian Craigslist самостоятельным источником пользовательского контента.

«По мере того, как Reddit рос, менялось и наше видение проекта. Reddit обеспечивает удовлетворение фундаментальной потребности в общении и принадлежности к группе. Люди приходят на Reddit, чтобы быть в курсе событий, смеяться, учиться, спорить, поддерживать, беседовать о сексуальных предпочтениях… Reddit – самое человечное место в интернете. И мы будем бороться, чтобы сохранить его таким как можно дольше», — рассказал Хаффман.

Он также отметил, что пользователи самого гуманного сайта Reddit обладают повышенным иммунитетом ко лжи и умеют чувствовать разницу между дезинформацией, сатирой и суждениями людей, которые просто заблуждаются, троллят или ангажированы властями.

С.Б.

