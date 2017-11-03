ЮНЕСКО: Более 900 журналистов убиты в мире за последние 11 лет

2017-11-03 02:31 | www.oxu.az | 4

Более 900 журналистов погибли в мире за последние 11 лет, выполняя служебный долг.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении ЮНЕСКО.

"За прошедшие 11 лет почти 930 журналистов были убиты за то, что передавали новости и доводили информацию до народа. В среднем, мы констатируем одну смерть в четыре дня", — сообщает международная организация.

Отмечается, что "в девяти из десяти случаев убийства журналистов остаются безнаказанными".

По инициативе ЮНЕСКО 2 ноября отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

С.Б.

