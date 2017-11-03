Нагорно-карабахский конфликт должен быть разрешен в рамках территориальной целостности Азербайджана - глава группы дружбы Франция-Азербайджан

2017-11-03 00:30 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Нагорно-карабахский конфликт должен быть разрешен в рамках суверенитета Азербайджана, его территориальной целостности и признанных на международном уровне границ. Об этом сказал глава группы дружбы Франция-Азербайджан Национальной ассамблеи Франции Пьер Ален Рафан на встрече с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым, сообщили Trend в ведомстве.

На встрече был обсужден нынешний уровень сотрудничества между Азербайджаном и Францией, в том числе перспективы развития политических, экономических, а также связей в области культуры и спорта.

Мамедъяров отметил, что в этом году исполняется 25 лет с момента установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Францией, и что за это время между странами налажены отношения, основанные на дружбе и взаимопонимании.

Ален Рафан, в свою очередь, отметил важность активизации контактов между депутатами и расширения сотрудничества с регионами Франции.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.