Россия внесла в СБ ООН проект резолюции по расследованию химатак в Сирии

2017-11-03 05:24 | www.apa.az | 5

Россия внесла в Совбез ООН проект резолюции о продлении мандата миссии по расследованию химических атак в Сирии. Как передает АПА, об этом сообщил РИА Новости дипломатический источник в международной организации.

По словам собеседника агентства, документ продлевает мандат работы экспертов совместного механизма ООН И ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии до мая 2018 года с возможностью дальнейшей пролонгации.

Кроме того, Москва предложила направить экспертов в сирийский город Хан-Шейхун "для проведения полномасштабного расследования с использованием всех возможных методов" инцидента с применением химического оружия 4 апреля. Другая группа экспертов, согласно проекту резолюции, проведет расследование на авиабазе Шайрат и "соберет пробы для проверки утверждений о том, что использованный в Хан-Шейхуне зарин хранился на авиабазе".

Еще один проект резолюции по обновлению мандата мониторинговой миссии подготовила делегация США. Документ предлагает продлить работу экспертов на 24 месяца. В проекте резолюции сформулировано, что "никто из сторон в Сирии не должен использовать, развивать, производить и другими способами приобретать и хранить химическое оружие". При этом подчеркивается, что "Сирийская Арабская республика не должна использовать, развивать, производить и другими способами приобретать и хранить химическое оружие".

Мандат СМР истекает 17 ноября. США 24 октября уже выносили на голосование проект резолюции по продлению мандата миссии, однако Россия заблокировала документ, выступив против обсуждения вопроса до распространения доклада СМР по инциденту в Хан-Шейхуну и Умм-Хошу.