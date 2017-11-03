Франция продала часть своего пакета акций Renault - СМИ

2017-11-03 02:05 | www.trend.az | 4

Французское государство осуществило в четверг операцию по продаже того пакета акций компании Renault, который был приобретен им 2,5 года назад, когда должность министра экономики занимал действующий сейчас президент Эмманюэль Макрон. Об этом, как передает ТАСС, сообщило агентство France Presse со ссылкой на Агентство государственного участия в экономике.

В 2015 году это приобретение акций, повысившее долю государственного участия с 15,01% до 19,74%, вызвало резкое ухудшение отношений с партнером Renault - автомобильной компанией Nissan. Японская сторона была недовольна увеличением доли, позволившему французскому правительству удвоить свое право голоса как долгосрочному инвестору. В дальнейшем, став кандидатом в президенты Франции, Макрон, в качестве одного из своих предвыборных обещаний взял обязательство нормализовать эту ситуацию.

Теперь операция по продаже акций оказалась крайне выгодной для французского государства благодаря разнице в котировке - она принесла ему доход более чем в €55 млн. Всего государство рассталось с 4,73% капитала Renault, снизив свою долю участия до уровня в 15,01%. В целом пакет в 14 млн акций был продан за €1,21 млрд, которые поступили на счет Агентства государственного участия в экономике.

При этом 10% проданных акций были приобретены самим концерном Renault за €1,4 млн. Это было сделано в рамках программы корпорации по скупке собственных акций.