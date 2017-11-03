Москва и Пекин подписали программу сотрудничества на 2018-2022 годы

2017-11-03 05:18 | www.trend.az | 5

Власти Москвы и Пекина подписали программу сотрудничества на 2018-2022 годы. Об этом, как передает ТАСС, в пятницу в рамках проходящих в китайской столице "Дней Москвы в Пекине" в беседе с российскими журналистами заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Сергей Черемин.

"Была подписана программа сотрудничества между Пекином и Москвой на 2018-2020 годы. Для нас это очень важный документ, потому что он предусматривает развитие связей не только в сфере экономики, но и в сфере градостроительства, обмена опытом по созданию комфортной городской среды, развитию транспорта, внедрению самых современных инновационных технологий в городское хозяйство", - сказал он.

Как отметил Черемин, в документе также отражено намерение сторон развивать культурные и спортивные обмены. "Мы считаем, что очень важным является сотрудничество в области образования. Русский язык становится все более популярным в Китае. Все больше вузов открывают кафедры русского языка", - рассказал глава департамента.