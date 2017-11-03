Установлены личности погибших при тяжелом ДТП в Гяндже - ОБНОВЛЕНО-2

2017-11-03 07:59 | www.apa.az | 5

Установлена личность пассажира, погибшего накануне при серьезном ДТП в Гяндже. Как сообщает западное бюро АПА, погибшим является житель Гянджи Нагиев Ниджат Нусрат оглу 1994 г.р.

**** 00.37

Установлена предварительная причина тяжелого ДТП в Гяндже, в результате которого погибли 2 человека. Как сообщает западное бюро АПА, по предварительным данным, навстречу автомобилю выбежала собака, из-за чего машина, потеряв управление, съехала в кювет и перевернулась. На место происшествия были привлечены сотрудники Службы особого риска МЧС. Тела погибших лиц были извлечены из салона деформированного автомобиля и переданы по назначению.

По последней информации местного бюро, установлена личность погибшего водителя. Это житель Гянджи Алекберов Кянан Орхан оглу 1992 г.р. Продолжаются меры по установлению личности погибшего водителя.

**** 22.53

В Гяндже произошло серьезное ДТП со смертельным исходом. Как сообщает западное бюро АПА, авария произошла на западном выезде, на трассе Гянджа-Шемкир. В результате аварии автомобиль перевернулся, на месте происшествия погибли двое – водитель и пассажир. По факту начато расследование. Выясняются обстоятельства и личности погибших.