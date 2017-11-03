В популярной радиопередаче США обсуждена стратегическая значимость ж/д БТК

2017-11-03 08:24 | www.apa.az | 5

По случаю официального открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс популярная в США радиопередача John Batchelor Show в прямом эфире взяла интервью у посла Азербайджана в США Элина Сулейманова.

Как сообщили АПА в посольстве Азербайджана в США, во время интервью ведущий, поздравив с открытием ж/д Баку-Тбилиси-Карс, отметил, что железная дорога протяженностью 850 км внесет значимый вклад в развитие всего региона и задал вопрос относительно совместного успешного сотрудничества между тремя странами.

Э.Сулейманов отметил, что сотрудничество между Азербайджаном, Грузией и Турцией является примером для других стран региона. По его словам, это сотрудничество осуществляется на добровольной основе, без какого-либо воздействия извне, служит интересам и благоденствию трех стран и их народов. Посол довел до внимания, что на церемонии открытия железной дороги, являющейся связующим звеном в восстановлении исторического Шелкового пути, наряду с президентами Азербайджана и Турции, участвовали президенты Грузии, Казахстана и Узбекистана, министры из Туркменистана и Таджикистана. Это само по себе является показателем значимости проекта для региона. Как отметил президент страны Ильхам Алиев, многие сомневались в реализации данного проекта, ставшего результатом дружбы и братства трех стран.

Затем Э.Сулейманов рассказал о значимости ж/д Баку-Тбилиси-Карс, соединившей европейские и азиатские рынки, по которой потенциально можно будет перевозить 1 млн. пассажиров и 6,5 млн. тонн грузов в год.

Отвечая на вопрос ведущего относительно того, является ли ж/д БТК первым совместным крупным проектом трех стран, Э.Сулейманов отметил, что Азербайджан, Грузия и Турция до этого совместно реализовали крупные энергетические проекты, такие как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Джейхан. Дипломат довел до внимания, что в настоящее время продолжается реализация Южного газового коридора - одного из крупнейших инфраструктурных проектов Европы. По его словам, ж/д Баку-Тбилиси-Карс является первым крупномасштабным проектом в неэнергетическом секторе. По словам Э.Сулейманова, США и ЕС, выступив с заявлениями по случаю введения в эксплуатацию железной дороги, выразили поддержку данному проекту. В заявлении ЕС было отмечено, что ж/д БТК соответствует сущности стратегии Восточного партнерства и его центральноазиатской стратегии.

Ведущий в завершение довел до внимания аудитории, что США поддерживают проект БТК, рассказал о возрастающей заинтересованности США в практическом сотрудничестве со странами региона в данной сфере, в частности, отметил проведение в Азербайджане и Грузии тренингов по пограничному и таможенному контролю. В данном контексте следующий вопрос ведущего касался стратегической значимости Азербайджана для США.

Посол подчеркнул, что Азербайджан имеет благоприятное географическое местоположение, страна расположена на важном отрезке древнего Шелкового пути, а также на пересечении важных торговых путей Восток-Запад и Север-Юг. Э.Сулейманов отметил, что Азербайджан выступает инициатором и автором важных энергетических проектов, подчеркнул, что страна тесно сотрудничает с США в рамках Северной сети поставок НАТО. По словам Э.Сулейманова, Баку уделяет большое внимание связям с Вашингтоном, развитие этих отношений выгодно обеим странам.

С полной версией интервью можно ознакомиться, пройдя по ссылке https://player.fm/series/the-john-batchelor-show/azerbaijan-starts-the-silk-road-of-iron-rails-elinsuleymanov