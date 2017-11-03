Покушение на Лоту Гули: задержан брат Ровшана Ленкоранского – ФОТО

2017-11-03 08:40 | www.oxu.az | 5

Несколько часов назад стамбульская полиция предотвратила попытку покушения на известного азербайджанского криминального авторитета Надира Салифова (известного по прозвищу Лоту Гули). Напомним, что Н.Салифов, отбывавший 20-летний тюремный срок в Азербайджане был освобожден решением Гарадагского районного суда. После освобождения Н.Салифов уехал в Стамбул, передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az.

Надир Салифов (Лоту Гули)

Сразу же после освобождения, Н.Салифов возглавил криминальное сообщество Азербайджана, более того его признали в качестве безальтернативного лидера криминального мира постсоветского пространства.

Как сообщили haqqin.az источники в Стамбуле, накануне 2 ноября, правоохранительные органы Турции получили оперативную информацию о готовящейся попытке покушения на Н.Салифова. В Турцию прибыла группа киллеров из 11 человек, которая намеревалась организовать нападение на дом Н.Салифова в Стамбуле. В результате предпринятых оперативно-розыскных мероприятий вся группа была задержана в торговом центре «Ömür alış-veriş» в районе Бакыр-кей Стамбула.

Возглавлял киллерскую группу родной брат убитого вора в законе Ровшана Ленкоранского – Джаниев Намик Рафик оглу.

В группу также входили: Орхан Исмаилов, Джамал Тофик оглу Гасанов, Абдуррахман Чолак, Орхан Эргин, Гаджи Омар Эртекин, Эмре Дебрели, Кянан Савчы, Неджат Бингель, Беркай Денизчи, Мехмет Сабри Ширин.

Представляем вашему вниманию фотографии задержанных:

брат Ровшана Ленкоранского - Намик Джаниев

известный киллер Гаджи Бейлаганский использует в Турции поддельный паспорт

Джамал Гасанов находится в розыске в России по подозрению в убийстве предпринимателя Джабира Гасанова.

A.C.

