Президент Узбекистана принял Дмитрия Медведева

2017-11-03 06:05 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2 ноября принял председателя правительства России Дмитрия Медведева, прибывшего в страну с официальным визитом, а также для участия в очередном заседании Совета глав правительств СНГ.

Об этом информирует пресс-служба главы государства.

В ходе беседы было особо отмечено, что переговоры на высшем уровне в Москве в апреле этого года, а также регулярные встречи лидеров двух стран, в том числе в рамках саммита СНГ в городе Сочи в прошлом месяце, придали мощный импульс укреплению отношений стратегического партнерства и союзничества, наполнили двустороннее сотрудничество качественно новым содержанием.

Были обсуждены вопросы дальнейшего расширения и углубления узбекско-российских многоплановых отношений, увеличения объемов взаимной торговли, реализации совместных проектов кооперации в различных отраслях экономики, развития культурно-гуманитарного обмена.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев поблагодарил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева за теплый прием и передал приветствия и наилучшие пожелания президента России Владимира Путина.

Была также отмечена готовность к дальнейшему развитию и укреплению партнерских отношений и взаимовыгодного практического сотрудничества между двумя странами.

(Автор: Диана Алиева)