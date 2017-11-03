Президент Узбекистана встретился с главами правительств ряда стран (ФОТО)

2017-11-03 06:09 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана принял во вторник в Ташкенте глав правительств Таджикистана, Казахстана, Беларуси и Туркменистана.

Шавкат Мирзиёев провел двусторонние встречи с премьер-министрами Таджикистана Кохиром Расулзода, Казахстана Бакытжаном Сагинтаевым, Беларуси Андреем Кобяковым и заместителем Председателя Кабинета министров Туркменистана Эсенмыратом Оразгелдиевым, прибывшими в Узбекистан для участия в очередном заседании Совета глав правительств СНГ. Об этом информирует пресс-служба главы государства.

О взаимной заинтересованности в развитии конструктивного и продуктивного сотрудничества говорилось на встрече с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзода.

Шавкат Мирзиёев особо отметил важность эффективного использования потенциала совместной Межправительственной комиссии для продвижения конкретных проектов и программ, нацеленных на укрепление традиционно дружественных и тесных отношений между Узбекистаном и Таджикистаном.

С премьер-министром Казахстана Бакытжаном Сагинтаевым рассмотрены вопросы практической реализации достигнутых договоренностей и подписанных соглашений в ходе взаимных визитов на высшем уровне.

Подчеркнута важность наращивания взаимодействия в сферах торговли, инвестиций, энергетики, транспорта и других приоритетных направлениях. Особое внимание уделено продолжению интенсивных контактов между регионами и на уровне деловых кругов двух государств.

На встрече с премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым с удовлетворением отмечена положительная динамика развития узбекско-белорусских отношений.

За короткий период реализованы совместные проекты в машиностроении, агропромышленном комплексе, пищевой, фармацевтической и других отраслях. Стороны выразили заинтересованность в раскрытии имеющегося значительного потенциала сотрудничества, прежде всего, для кооперации в реальном секторе экономики.

В ходе беседы с заместителем председателя Кабинета Министров Туркменистана Эсенмыратом Оразгелдиевым подчеркнуто, что визиты на высшем уровне в Туркменистан и регулярные контакты глав государств вывели узбекско-туркменские отношения на уровень стратегического партнерства.

Рассмотрены перспективы узбекско-туркменского взаимодействия в торгово-экономической и транспортно-коммуникационной сферах, углубления кооперации в промышленности и сельском хозяйстве.

Руководители правительств Таджикистана, Казахстана, Беларуси и Туркменистана поблагодарили Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева за оказанный теплый прием и передали приветствия и наилучшие пожелания от имени глав своих государств.

(Автор: Диана Алиева)