Объехавший много стран эстонец особо отметил Азербайджан

2017-11-03 09:10 | www.oxu.az | 5

Неутомимый эстонский путешественник Хейни Ряэмет завершил свое кругосветное путешествие на велосипеде, которое стартовало 7 июля прошлого года из эстонского города Отепя.

Оxu.Az со ссылкой на Report сообщает что, за 483 дня Ряэмет обогнул на велосипеде земной шар, посетив в общей сложности 41 страну. Делясь впечатлениями о кругосветном путешествии, он особо отметил гостеприимство в Азербайджане.

"В Австралии часто машины останавливали, спрашивали всё ли в порядке, нужна ли вода. Очень гостеприимным был Азербайджан, там каждые несколько километров люди приглашали чай попить", - поделился воспоминаниями Хейни Ряэмет.

Подготовка к кругосветке заняла 5 лет. Эстонский Хейердал копил деньги на неизбежные перелеты и переправы на кораблях. Жил путешественник в основном в палатке.

Он долго тестировал и дорабатывал велосипед, в итоге из оригинала в нем осталась только рама, остальные запчасти были заменены. Состояние дорог в разных странах отличается, а самое страшное дорожное движение, по его опыту, было в Индонезии, Индии и Бразилии. Чинить велосипед, у которого часто подводило заднее колесо, помогали местные жители.

В поездке не всегда все было гладко. Например, в Тайланде из-за риска нападения на туристов полицейские 100 километров сопровождали его до границы.

"В Сингапур не хотели пускать, хотели знать, сколько у меня денег. В Австралии требовали показать, какие у меня есть ножи, то же самое было в Новой Зеландии. Несколько часов прошло, пока все вещи посмотрели", - рассказал путешественник.

В следующем путешествии Ряэмет собирается посетить уже 100 стран.

Н.Г.