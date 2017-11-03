Президент Латвии поддерживает реформы, проводимые в Узбекистане

2017-11-03 06:46 | www.trend.az | 5

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Латвии поддерживает реформы в Узбекистане, инициированные Шавкатом Мирзиёевым.Об этом говорится в послании президента Латвии. Накануне президенты Узбекистана и Латвии обменялись поздравительными посланиями по случаю исполняющейся 3 ноября 25-й годовщины со дня установления дипломатических отношений.

Как информирует МИД Узбекистана, в послании президента Латвии Раймондса Вейониса говорится: «Узбекистан является одним из самых близких партнеров в регионе Центральной Азии. Активный обмен визитами на самом высоком политическом уровне за последние 25 лет является доказательством нашего взаимопонимания и дружбы.

Позвольте мне воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить поддержку Латвии впечатляющей программы государственных реформ в Узбекистане, инициированной Вашим Превосходительством, – отмечается в послании латвийского лидера. – Считаю, что усилия, предпринимаемые для укрепления верховенства закона, модернизации экономики и управления, раскроют огромный потенциал развития Узбекистана", - отметил президент Вейонис.

Раймондс Вейонис подчеркнул с уверенностью, что дружеские отношения между Латвией и Узбекистаном будут и далее процветать.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем послании особо отметил: «За короткий исторический период между нашими государствами сформировалось надежное партнерство, основанное на крепких узах дружбы, высоком уровне взаимопонимания и обоюдного доверия. Развивается интенсивный и продуктивный диалог по всей повестке взаимоотношений».

Президент Узбекистана подтвердил «твердую приверженность дальнейшему расширению и углублению взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инновационной, транспортной и культурно-гуманитарной сферах» и выразил уверенность, что совместными усилиями будет и далее продолжено укрепление узбекско-латвийских многоплановых отношений.

(Автор: Диана Алиева)