В Ташкенте пройдут выставки по горному оборудованию, металлургии и машиностроению

2017-11-03 06:47 | www.trend.az | 5

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Ташкенте 15-17 ноября состоятся две международные выставки по горному оборудованию, а также металлургии и машиностроению.

Как сообщили в выставочной компании ITE Uzbekistan, на 12-ой Международной выставке «Горное оборудование, добыча и обогащение руд и минералов – «MiningWorld Uzbekistan-2017» примут участие свыше 50 компаний из 14 стран, таких как Австралия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Казахстан, Китай, Латвия, Польша, Россия, Узбекистан, Украина, Швеция, Южная Корея.

В деловой программе запланированы презентации и семинары, где предоставляется возможность для приобретения новых связей и налаживания деловых контактов в Узбекистане.

«MiningWorld Uzbekistan-2017» представит новые идеи и стратегии для ведения разведки, добычи и обогащения полезных ископаемых, станет местом встреч с представителями компаний, производящих оборудование и технику для отрасли.

В юбилейный 10-й раз в Ташкенте пройдет ежегодная Центральноазиатская международная выставка «Металлургия. Машиностроение. Станкостроение. Автоматизация производства – Machinery Central Asia».

Она соберет на площадке столичного «Узэкспоцентра» представителей отраслевых предприятий и ведомств, бизнес-сообщества и ключевых экспертов.

В этом году принимают участие свыше 50 компаний из 7 стран, как Германия, Италия, Китай, Россия, Турция, Узбекистан, Чехия, в числе которых имеются и дебютанты.

На «Machinery Central Asia-2017» будет представлен Национальный стенд Чешской Республики в составе 9 компаний и представителей чешского министерства промышленности и торговли.

(Автор: Диана Алиева)