В Узбекистане предстоит модернизация научно-исследовательских учреждений

2017-11-03 07:55 | www.trend.az | 5

ТАШКЕНТ /Trend/ - С 1 января 2018 года из Государственного бюджета Узбекистана на основе базового финансирования будут покрываться расходы по содержанию зданий и сооружений гуманитарных и других социально значимых государственных научно-исследовательских учреждений министерств и ведомств, а также оплате труда отдельных категорий их работников.

Данное изменение отражено в принятом 1 ноября т.г. президентом Узбекистана постановлении № ПП-3365 «О мерах по дальнейшему укреплению инфраструктуры научно-исследовательских учреждений и развитию инновационной деятельности».

В документе указано, что на работников государственных научно-исследовательских учреждений Узбекистана (за исключением научных работников) теперь также распространяются условия материального стимулирования, установленные для работников бюджетных организаций.

Постановлением утверждена Программа комплексных мер по укреплению инфраструктуры научно-исследовательских учреждений и развитию инновационной деятельности на 2017-2021 годы.

Поручено Академии наук Узбекистана, минсельводхозу, минздраву и другим причастным ведомствам совместно с подведомственными научно-исследовательскими учреждениями ежегодно до 1 июня обеспечивать разработку технических заданий на реконструкцию, капитальный ремонт зданий и обосновывать необходимость научного и лабораторного оборудования для их оснащения.

Документом определены источники финансирования Программы по конкретным направлениям и заказчики осуществления строительства и реконструкции.

Постановлением определена персональная ответственность за реализацию программы первого заместителя премьер-министра Республики Узбекистан – председателя правления акционерного общества «Узбекистон темир йуллари» Ачилбая Раматова, министра финансов Батыра Ходжаева.

Поручено Агентству по науке и технологиям совместно с минэкономики и Академией наук в двухмесячный срок разработать Концепцию государственных научно-исследовательских программ, направленных на решение конкретных проблем отраслей экономики на период 2018-2022 годы.

Она, в том числе, должна содержать меры по кардинальному повышению заинтересованности хозяйствующих субъектов в финансировании научных исследований, создании опытно-исследовательских производств, практическом внедрении результатов научно-технических разработок.

Документ размещен на официальном сайте главы государства.

(Автор: Диана Алиева)