Проводится церемония прощания с Рафигом Гусейновым

2017-11-03 10:08 | www.apa.az | 5
Как сообщает АПА, в церемонии прощания принимают участие члены семьи покойного, деятели культуры и искусства, представители общественности.
Церемония прощания продолжится до 12:00.
Отметим, Рафиг Гусейнов скончался 26 октября в одной из клиник германского города Дюссельдорф, где он лечился от онкологической болезни.
Известный диктор родился в 1946 году в Шуше. Р.Гусейнов страдал заболеванием легких, в связи с чем был несколько раз прооперирован и получал химиотерапию в Турции.