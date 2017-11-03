Проводится церемония прощания с Рафигом Гусейновым

2017-11-03 10:08 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА, в церемонии прощания принимают участие члены семьи покойного, деятели культуры и искусства, представители общественности.

Церемония прощания продолжится до 12:00.

Отметим, Рафиг Гусейнов скончался 26 октября в одной из клиник германского города Дюссельдорф, где он лечился от онкологической болезни.

Известный диктор родился в 1946 году в Шуше. Р.Гусейнов страдал заболеванием легких, в связи с чем был несколько раз прооперирован и получал химиотерапию в Турции.