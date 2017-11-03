Трамп заявил о возможной встрече с Путиным

2017-11-03 09:30 | www.oxu.az | 4

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что, вероятно, встретится с президентом России Владимиром Путиным во время саммита АТЭС во Вьетнаме, передает Oxu.Az со ссылкой на Korrespondent.

"Это очень важная поездка. У нас может быть встреча с Путиным", - сказал американский лидер.

По словам Трампа, Россия может помочь США в урегулировании ситуации в Сирии и на Корейском полуострове. Также президент США отметил, что им с Путиным нужно поговорить об Украине.

"Это важно, потому что они (Россия – ред.) могут помочь нам с Северной Кореей и Сирией. Нам нужно поговорить об Украине", - заявил Трамп.

Саммит лидеров АТЭС пройдет во вьетнамском Дананге с 6 по 11 ноября.

Н.О.