Трамп выразил недовольство приезжающими в США по лотерее грин-карт

2017-11-03 08:10 | www.trend.az | 5

Президент США Дональд Трамп заявил, что по грин-картам, выигранным в лотерею, в Америку приезжают "не самые лучшие люди", передает РИА Новости.

Ранее Трамп говорил, что исполнитель теракта в Нью-Йорке Сейфулло Саипов прибыл в США из Узбекистана в 2010 году, выиграв грин-карту в лотерею, которую проводит госдепартамент США.

"Если вы посмотрите на лотерейную систему и на тех людей, которые приезжают в нашу страну по этой лотерее… Вы знаете, страны не отдают своих лучших, избранных", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News. В ходе другого интервью радиоведущему Хауи Карру Трамп отметил, что из-за грин-карт в США приедут такие "звери", как тот, кто совершил теракт в Нью-Йорке.

Американский президент вновь заявил, что США необходимо положить конец этой программе. Также он призвал положить конец "цепной" иммиграции. По его словам, "это будет частью сделки (с конгрессом) по DACA" ("Отложенные меры в отношении детей-иммигрантов"). Ранее Трамп отменил эту программу.