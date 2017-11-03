Франция одобрила референдум о независимости Новой Каледонии

2017-11-03 08:11 | www.trend.az | 5

Власти Франции пришли к политическому соглашению о референдуме по самоопределению Новой Каледонии в 2018 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.

"Этим вечером (в четверг) мы пришли к политическому соглашению (по референдуму), и, что не менее важно, у нас появилось доверие. Но остается еще много работы", - заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

Проведение референдума о независимости предусматривалось подписанным в 1998 году соглашением о последовательной деколонизации архипелага в Тихом океане, который имеет статус заморской территории Франции.

Точная дата референдума еще не определена, но он должен состояться не позднее ноября 2018 года.

Новая Каледония - особое административно-территориальное образование Франции, расположенное на одноименном острове в юго-западной части Тихого океана. Его население составляет 245 тысяч человек, преимущественно меланезийцы и французы, столица - город Нумеа.