Кевин Спейси уходит из кино после скандала с сексуальными домогательствами

2017-11-03 09:48 | www.oxu.az | 5

Похоже, мы еще нескоро увидим Кевина Спейси на экранах: 58-летний актер решил взять паузу в творческой деятельности и на время прекратить сниматься в кино и сериалах и уйти со сцены. Причина — скандал с сексуальными домогательствами к несовершеннолетнему и не очень удачный каминг-аут, передает Oxu.Az со ссылкой на на зарубежные СМИ.

«Кевин Спейси берет время, чтобы взвесить все и получить необходимую помощь. Никакой дополнительной информации пока нет»,- заявил официальный представитель актера, рассказывая о грядущем перерыве в карьере актера.

Да, после того как несколько дней назад на свет всплыла история 30-летней давности — как 26-летний Кевин приставал к 14-летнему Энтони Рэппу, ныне звезде сериала «Звездный путь»— ситуация складывается для Спейси не лучшим образом. Общество, в том числе и ЛГБТ, осудило его за попытку прикрыться каминг-аутом от обвинений в педофилии, престижной премии «Эмми» лишили, а главный проект последних лет «Карточный домик» (House of Cards) вообще закрыли.

A.C.



