Туркменистан активизирует железнодорожную торговлю с Афганистаном

2017-11-03 08:28 | www.trend.az | 5

АШХАБАД /Trend/ - В разрезе стран региона Туркменистан обеспечивает доставку в Афганистан 75 процентов всех грузов, поступающих в эту страну по железным дорогам, пишет в своем комментарии госагентство Туркмен довлет хабарлары (ТДХ).



"Растёт и объём поставок различных грузов из Туркменистана в Афганистан. Из них большая часть - это нефтепродукты, сжиженный газ. В соседнюю страну поставляются также туркменская пшеница и пшеничная мука, карбамид и прочие товары", - сказано в материале.



В ноябре 2016 года состоялся ввод в строй первой очереди Азиатского стального транспортного коридора по маршруту Атамырат (Туркменистан) - Акина (Афганистан). Туркменские специалисты проложили участок и на афганской территории.



Вдоль этой магистрали протяжённостью 88 километров построены два крупных моста длиной 256 и 363 метра. Сданы в эксплуатацию вокзалы Гулистан и Ымамназар.



С пуском первой очереди Азиатского международного железнодорожного транспортного коридора открыты широкие возможности для Афганистана, Таджикистана, Китая, Индии, Пакистана и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, создаются благоприятные условия для увеличения грузопотока в Иран, Казахстан, Российскую Федерацию, Азербайджан и страны Европы.



Динамичное торгово-экономическое партнёрство двух стран способствует привлечению инвестиций, оказывая в целом положительное влияние на обстановку в Афганистане, отмечает ТДХ.

(Автор: Гусейн Гасанов)