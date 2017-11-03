Первый грузовой поезд по железной дороге БТК прибыл в Карс

2017-11-03 09:08 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Первый грузовой поезд по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК) прибыл в турецкую провинцию Карс. Поезд находился в пути из Азербайджана в Карс около 40 часов.

Как сообщили Trend в пятницу в азербайджанской компании ADY Express (дочернее предприятие "Азербайджанских железных дорог"), первая операция по грузовой перевалке на БТК состоялась на станции Ахалкалаки. "Из Карса поезд уже выехал в направлении Мерсина (на юге Турции). Эта дорога займет около 40 часов", - сказали в компании.

Отметим, что первый грузовой поезд по новой железной дороге Баку-Тбилиси-Карс был отправлен в путь из казахстанского Кокшетау 24 октября. Поезд состоит из 32 контейнеров, груженных зерном.

Его конечным пунктом станет турецкий Мерсин. Церемония открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялась 30 октября в Баку.

Напомним что, что в понедельник в 30 октября в Бакинском международном морском торговом порту состоялась торжественная церемония по случаю открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

В церемонии приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган, главы правительств - Казахстана Бакытжан Сагинтаев, Грузии Георгий Квирикашвили, Узбекистана Абдулла Арипов, а также делегации Таджикистана и Туркменистана.

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Максимальный объем грузоперевозок по коридору БТК прогнозируется на уровне 17 миллионов тонн в год. На начальном этапе этот показатель будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

(Автор: Руфиз Хафизоглу, Максим Цурков)

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