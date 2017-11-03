В Губе обнаружен незаконно отстрелянный медведь

2017-11-03 10:21 | www.apa.az | 5

В ходе рейда, проведенного на территории Губинского района сотрудниками территориального отдела экологии и природных ресурсов номер 5 МЭПР, на левом берегу реки Джими в лесной полосе были замечены 3 лиц, передвигавшихся на груженых лошадях. При попытке вступить с ними в контакт данные лица скрылись, бросив свою кладь.

Как сообщили АПА в МЭПР, при досмотре оставленных на месте инцидента мешков в них обнаружены шкура с головой и разделанное на куски мясо бурого медведя, занесенного в «Красную книгу», а также охотничьи принадлежности. На некотором расстоянии была замечена охотничья собака. Шкура и мясо убитого медведя, а также охотничье снаряжение изъяты в качестве вещественного доказательства. По факту составлен протокол.

В ходе предварительного расследования установлены личности лиц, занимавшихся незаконной охотой. Ими оказались жители Губинсокго района Фариз Рахманов, Айдын Насиров и житель села Джими Пирмамед Нейматов.

Собранные материалы отправлены в Генпрокуратуру АР с целью дачи правовой оценки инциденту и принятия в отношении виновных мер в соответствии с законодательством.