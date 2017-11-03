Во Франции пришли к соглашению по референдуму о независимости Новой Каледонии

2017-11-03 09:58 | www.oxu.az | 5

Референдум по самоопределению Новой Каледонии пройдет во Франции в 2018 году.

Как передает Оxu.Az, о достигнутом «политическом соглашении» объявили члены комитета Нумейского соглашения. Власти еще не определили точную дату голосования, но оно должно состояться не позднее ноября.

«Мы пришли к политическому соглашению по референдуму, и, что не менее важно, у нас появилось доверие. Но остается еще много работы», - приводит телеканал BFMTV слова премьер-министра Франции Эдуара Филиппа.

Отмечается, что на повестке дня комитета стояли также вопросы присутствия наблюдателей ООН в ходе избирательного процесса в 2018 году и создание децентрализованных избирательных участков. По словам премьера, «политическое соглашение» касается всех этих пунктов. Проведение этого референдума было предусмотрено еще в соглашении о последовательной деколонизации архипелага в Тихом океане, который имеет статус заморской территории Франции с 1988 года.

Н.O.