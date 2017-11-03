Le Monde: Армянский АЭС Мецамор – действующий Чернобыль

2017-11-03 10:05 | www.oxu.az | 6

В ноябрьском выпуске ежемесячного французского журнала Le Monde Diplomatique ("Дипломатический мир") была опубликована статья французского журналиста, посвященная Мецаморской электростанции Армении, которая представляет угрозу не только для региона, но и для Европы.

Oxu.Az представляет перевод данной статьи:

"Катастрофы в Чернобыле в 1986 году и Фукусиме в 2011 году нарушили размах атомной энергии в мире, обнажая перед публикой ее опасности. Но если отказ от ядерной энергии в пользу экологически-безопасной кажется сложным для развитых государств, то для стран с бедной экономикой, таких как Армения, эта задача кажется почти невыполнимой. Даже если ядерные реакторы расположены в сейсмической зоне...

Мецамор был сооружен во времена Советского Союза, на геологическом стыке между арабскими и евразийскими плитами. Это высокосейсмическая зона. Первый блок ВВЭР-440 с мощностью 400 мегаватт был подключен к сети в 1976 году, а в 1979 году второй блок с той же мощностью. В 1988 году землетрясение в 6,9 баллов уничтожило город Спитак, который находился всего в семидесяти километрах к северу от Мецамора, где погибло более 25000 человек, а 500000 людей остались без крова. Тогда правительство приняло решение закрыть оба реактора в качестве меры предосторожности.

Группа женщин собирает овощи из грядки в сотне метров от входа в Мецаморскую атомную электростанцию недалеко от Армавира. Заполнив свои ведра помидорами, женщины возвращаются домой. Их мужья работают на электростанции. По их мнению, жить рядом с электростанцией и работать там – безопасно. Хотя они и опасаются нового землетрясения. Но если бы они знали истинное положение дел, они бы не были так спокойны и уверены.

Армения, ставшая независимой в 1991 году, столкнулась с серьезным дефицитом энергии, которая усугублялась нагорно-карабахским конфликтом и последующей блокадой, наложенной на нее Азербайджаном и Турцией. В 1995 году правительство решило перезапустить второй блок, вызывая глубокую озабоченность, как в регионе, так и в Европе. Эта атомная электростанция по-прежнему представляет значительный риск для всей Европы из-за своей ветхости и расположения в регионе с сильной сейсмической активностью", - написал эксперт по данному вопросу, представитель Европейского Союза.

Он предложил помощь в размере 100 миллионов евро для закрытия энергоблока. Однако правительство Армении посчитало сумму недостаточной…

Н.O.