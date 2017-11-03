В Губе убили и ободрали медведя – ФОТО

2017-11-03 10:10 | www.oxu.az | 5

Сотрудники 5-го территориального отдела экологии и природных ресурсов министерства экологии и природных ресурсов провели очередной рейд на административных территориях (Губе, Гусаре, Хачмазе и Шабране) на предмет соблюдения закона Азербайджанской Республики «О защите окружающей среды».

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе министерства.

В ходе рейда в Губинском районе сотрудники отдела заметили в лесистой местности на левой стороне реки Джими 3 всадников и хотели заговорить с ними, но те бросили на землю сумки и мешки и скрылись.

В мешках и сумках сотрудники министерства обнаружили кожу и мясо занесенного в «Красную книгу» Азербайджанской Республики бурого медведя, охотничье снаряжение, а на некотором расстоянии нашли охотничью собаку. Кожа, мясо медведя и охотничье снаряжение были изъяты в качестве вещественного доказательства. По факту был составлен акт.

По предварительным данным, браконьеры – жители села Гонагкенд Губинского района Фариз Рахманов, Айдын Насиров и житель села Джими Пирмухаммед Нематов.

Собранные материалы для дачи происшествию правовой оценки и принятия законных мер в отношении виновных были направлены в Генпрокуратуру Азербайджанской Республики.

Э.А.

