Официальный курс маната к мировым валютам на 3 ноября

2017-11-03 09:31 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на третье ноября установлен на уровне 1,7003 и 1,9829 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.