В октябре зарегистрировано 96 040 электронных договоров ОСАГО

2017-11-03 10:59 | www.apa.az | 4

В октябре текущего года в информационной системе Бюро обязательного страхования зарегистрировано 96 040 электронных договоров по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО).

Как сообщили АПА-Экономикс в бюро, 14 199 из них составили договоры обязательного страхования, заключённые в отношении автотранспортных средств, прошедших регистрацию за границей и въехавших на территорию Азербайджанской Республики с целью транзита. Сумма собранных страховыми компаниями премий по заключённым договорам за указанный период составила 7 635 989 манатов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество страховых договоров и объем премий увеличились на 21% и 16% соответственно.

С 1 ноября 2016 года в стране договоры ОСАГО заключаются исключительно в форме электронного документа. В настоящее время по категории ОСАГО в стране функционируют 13 страховых компаний, являющиеся участниками Бюро обязательного страхования.