Спортсмены Baku Fires остались без зарплаты

2017-11-03 10:12 | www.oxu.az | 4

«Спортсменам клуба Baku Fires и мне, – главному тренеру клуба, – не выплатили деньги за последний сезон».

Об этом Oxu.Az сообщил бывший главный тренер клуба Baku Fires Нурипаша Талыбов.

По его словам, главный менеджер клуба Ризван Гянджиев не выполнил договоренности, заключенной между клубом и спортсменами:

«Лично мне не выплатили 25 тыс. долларов, Абдулгадиру Абдуллаеву – 21 тыс. долларов, а Альберту Салимову – примерно 20 тыс. долларов. За последний год сократили половину команды. Нам выплатили зарплату за последние 2 месяца, примерно 35 процентов от общей суммы, но оставшуюся сумму и премию не дали. Клуб в настоящее время распался, спортсмены остались без зарплаты.

Надеемся, что вопрос дойдет до Федерации бокса Азербайджана. Они окажут помощь в решении проблемы. Многие спортсмены взяли кредит в банках, залезли в долги. В нашей команде были казахские, белорусские, грузинские спортсмены. Они покинули Азербайджан с негативными впечатлениями».

В Федерации бокса Азербайджана же заявили, что Baku Fires была независимой командой, участвующей в боях Всемирной серии бокса (WSB).

«Она не относилась к Федерации бокса. Команда прекратила деятельность уже как полтора года – с мая 2016 года. Она не участвовала ни в каких соревнованиях в сезоне 2016/2017. Вообще если команда не участвует ни в каких соревнованиях, прекратила свою деятельность, то как спортсмены и главный тренер могут получать зарплату?», - заявили в федерации.

Э.А.

