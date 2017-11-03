Кыргызстан изучает опыт Беларуси по внедрению цифровых технологий

2017-11-03 09:40 | www.trend.az | 4

Премьер-министр Сапар Исаков в Ташкенте встретился с премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым. Встреча состоялась в рамках очередного совета глав правительств СНГ. Главы правительств обсудили нынешнее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, передает КНИА «Кабар».

Исаков отметил, что Кыргызстан придает важное значение дальнейшему развитию взаимоотношений с Беларусью по всему спектру вопросов на основе взаимовыгодного сотрудничества.

«Беларусь является одной из передовых стран по внедрению цифровых технологий. Мы в Кыргызстане также внедряем масштабную программу цифровизации «Таза Ком», в которой заложена концепция электронной экономики и безопасности», - сказал кыргызский премьер.

Исаков добавил, что представители государственных органов в июле 2017 года посетили Минск для изучения внедрения электронной системы фискализации налоговых процедур, системы маркировки товаров, электронных счет-фактур. В связи с этим Сапар Исаков отметил необходимость дальнейшего обмена опытом по продвижению цифровой экономики.

Андрей Кобяков отметил, что благодаря усилиям и слаженной работе государственных органов двух стран потенциал сотрудничества растет, однако он подчеркнул, что в основе двустороннего сотрудничества есть место не только увеличению товарооборота, но и развитию взаимодействия в инвестиционной сфере.

Торговый оборот между странами за январь-июль 2017 составил 22,7 млн долларов, что, по мнению обеих сторон, недостаточно отвечает имеющемуся потенциалу.

Далее стороны обсудили возможности увеличения сборочных производств тракторов и сервисных центров по обслуживанию сельскохозяйственной техники в Кыргызстане, создания совместных предприятий, а также активизации контактов между кыргызскими и белорусскими предпринимателями.