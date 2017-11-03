В Казахстане увеличат выработку солнечной энергии

2017-11-03 09:40 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Шесть электростанций, работающих на энергии солнца и ветра, появятся в Карагандинской области Казахстанa, сообщает в пятницу пресс-служба акимата области.

Все шесть станций должны быть запущены к концу 2020 года. Строительство солнечной электростанции в Сарани уже началось.

Согласно информации, проекты финансируются частными инвесторами. Всего на строительство и ввод в эксплуатацию будут израсходованы 163 миллиарда тенге.

В июне этого года началось строительство солнечной электростанции в Сарани, которая станет самой большой в Центральной Азии, сообщил руководитель Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области Кайрат Бегимов.

Ее мощность составит 100 МВт. В год она будет производить 145 миллионов КВт энергии.

Еще одна солнечная электростанция должна появиться в Шетском районе, близ поселка Агадырь. Ее построят за счет средств ТОО «КазСолар», мощность составит 50 МВт.

В Актогайском районе, в селе Гульшат, ТОО «КПМ-Дельта» построит солнечную электростанцию мощностью 40 МВт.

Новая электростанция, работающая на энергии ветра, мощностью 10 МВт появится в Осакаровском районе, в поселке Осакаровка.

Еще одну ветряную электростанцию мощностью 10 МВт построят в Каркаралинске.

В Абайском районе ТОО «Агрофирма Курма» поставит биогазовую установку мощностью 1 МВт.

Энергию, которую будут производить эти станции, планирует централизованно закупать министерство энергетики по цене 32-36 тенге за киловатт. Затем ее будут распределять по сетям «Казахстанской компании по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC».

Потребители будут получать электроэнергию по тарифам, установленным в регионах. В Караганде это 10-11 тенге за киловатт.

Официальный курс на 3 ноября составляет 335,15 KZT/USD.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Натаван Эфендиева)