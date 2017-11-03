Главарь банды застрелен во время пластической операции

2017-11-03 10:26 | www.oxu.az | 6

Главарь банды, специализирующейся на похищении горючего, был застрелен в Мексике прямо в больнице во время проведения пластической операции для изменения внешности, сообщает Оxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Преступников, которые осуществляют незаконные врезки в нефтепроводы, называют в Мексике "уачиколерос".

В последнюю неделю в штате Пуэбла в "разборках" между налетчиками на нефтепроводы погибли не менее 16 человек.

В одном из убитых правоохранители позднее опознали главаря банды по имени Хесус Мартин, более известного по прозвищу "Калимба".

Находившемуся на операционном столе преступнику пытались изменить не только внешность, но и отпечатки пальцев, отмечает прокуратура.

Помимо бандита в перестрелке были убиты еще три человека.

Н.Г.