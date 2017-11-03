Трамп заявил, что стена на границе с Мексикой будет стоить не более $18 млрд

2017-11-03 09:43 | www.trend.az | 4

Президент США Дональд Трамп считает, что возведение стены на границе с Мексикой обойдется в $18 млрд или будет стоить дешевле. Об этом он заявил в четверг в интервью телеканалу Fox News, передает ТАСС.

"Говорили, что стена будет стоить 40 млрд. Ее стоимость даже не приблизится к данной сумме. Речь идет менее чем о половине этого", - констатировал хозяин Белого дома.

Он пояснил, что естественными барьерами станут также горы и реки. "В этих местах стена не нужна", - указал президент. "Я думаю, за $18 млрд или за меньшую сумму у нас будет отличная стена, - подчеркнул Трамп. - Сейчас мы создаем прототипы, потом мы сделаем выбор".

Стена на границе с Мексикой - одно из ключевых предвыборных обещаний нынешнего президента США. Указ о ее постройке он подписал еще 25 января, протяженность стены должна составить более 3 тыс. км. Трамп неоднократно утверждал, что за этот барьер в конечном итоге заплатит сам южный сосед США, однако мексиканские власти высказываются категорически против участия в этом проекте.

В августе администрация Трампа сообщила, что выбрала четыре строительные компании для постройки макетов стены.