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Официальный курс маната к мировым валютам на 3 ноября (версия 2)

2017-11-03 09:47 | www.trend.az | 4

Добавлены курсы валют (первая версия опубликована в 09:31)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на третье ноября установлен на уровне 1,7003 и 1,9829 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.

Курсы валют и драгметаллов

03.11.2017

1 доллар США

1 USD

1.7003

1 евро

1 EUR

1.9829

1 австралийский доллар

1 AUD

1.3075

1 аргентинский песо

1 ARS

0.097

100 белорусских рублей

100 BYR

0.86

1 бразильский реал

1 BRL

0.5203

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4629

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1216

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1527

1 чешская крона

1 CZK

0.0772

1 чилийский песо

1 CLP

0.2703

1 китайский юань

1 CNY

0.2568

1 датская крона

1 DKK

0.2664

1 грузинский лари

1 GEL

0.6453

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2179

1 индийская рупия

1 INR

0.0263

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.2229

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0126

100 иранских риалов

100 IRR

0.0043

1 шведская крона

1 SEK

0.2027

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7032

1 израильский шекель

1 ILS

0.4847

1 канадский доллар

1 CAD

1.3277

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6264

1 казахский тенге

1 KZT

0.0051

1 киргизский сом

1 KGS

0.0248

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1122

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4017

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0895

1 молдавская лея

1 MDL

0.0975

1 египетский фунт

1 EGP

0.0963

1 норвежская крона

1 NOK

0.2091

100 узбекских сомов

100 UZS

0.021

1 польский злотый

1 PLN

0.468

1 российский рубль

1 RUB

0.0292

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2497

1 саудовский риал

1 SAR

0.4534

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3876

1 турецкая лира

1 TRY

0.4467

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0563

1 таджикский сомони

1 TJS

0.193

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4859

1 украинская гривна

1 UAH

0.0631

100 японских иен

100 JPY

1.4916

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.1782

Золото (1 унция)

1 XAU

2175.0238

Серебро (1 унция)

1 XAG

29.0751

Платина (1 унция)

1 XPT

1582.9793

Палладий (1 унция)

1 XPD

1703.7006

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