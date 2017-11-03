Трамп сообщил о встрече с Путиным

2017-11-03 10:30 | www.oxu.az | 3

Президент США Дональд Трамп заявил о возможной встрече с российским лидером Владимиром Путиным на саммите АТЭС во Вьетнаме, сообщает Оxu.Az со ссылкой на телеканал Fox News.

«Это очень важная поездка. У нас может быть встреча с Путиным. Это очень важно. Они могут помочь нам с Северной Кореей, Сирией. Нам нужно поговорить об Украине», - сказал Трамп.

В конце октября в Белом доме уже заявляли о готовности Трампа встретиться с Путиным во время саммита. Накануне советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер сказал, что точной договорённости на этот счёт пока нет.

Напомним, саммит лидеров стран АТЭС пройдёт в городе Дананге с 6 по 11 ноября.

Н.Г.