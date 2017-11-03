Сборная Азербайджана проиграла со счетом 0:20

2017-11-03 10:34 | www.oxu.az | 5

Юниорская сборная Азербайджана по мини-футболу (U-17) была разгромлена в матче отборочного турнира юношеских Олимпийских игр 2018 года.

Как передает Oxu.Az, встреча группы В, матчи которой проходят в Словакии, завершилась со счетом 20:0 в пользу россиян.

В составе победителей шесть мячей забил Данил Карпюк, покер оформил Данил Самусенко, по хет-трику на свой счет записали Павел Карпов и Илья Шамис, также по мячу забили Илья Федоров, Максим Окулов и Камиль Герейханов, а еще один мяч в свои ворота срезал игрок азербайджанской команды.

А.М.

