Турция осуждает проведение Грецией и Египтом военных учений на Родосе

2017-11-03 09:49 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Турция осуждает проведение Грецией и Египтом военных учений на острове Родос, говорится в пятницу в сообщении МИД Турции.

Как отмечается, согласно Парижскому мирному договору, подписанному в 1947 году, на Родосе запрещается проведение каких-либо военных учений.

«Проведение военных учений на Родосе является грубым нарушением международного права», - говорится в сообщении МИД Турции.

В связи с этим посол Греции был вызван в МИД Турции и ему было выражено недовольство Анкары.

«Турция призывает Грецию воздержаться от действий, которые могут привести к напряженности в регионе Эгейского моря», - говорится в сообщении МИД.

Отметим, что Греция и Египет с 30 октября по 4 ноября проводят совместные морские военные учения на Родосе.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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