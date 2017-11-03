Узбекистан и Россия подписали свыше 10 документов в рамках визита Дмитрия Медведева

2017-11-03 09:51 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - Более 10 документов подписано 2 ноября в Ташкенте по итогам встречи с российской делегацией возглавляемой председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым, прибывшим в Узбекистан с официальным визитом.

Как передает узбекское новостное агентство «УзА», было принято несколько меморандумов и соглашений по развитию сотрудничества в нефтеперерабатывающей, банковско-финансовой, инвестиционной, торгово-промышленной сферах, автомобилестроении, науке, по вопросам внешней миграции и в других направлениях.

На переговорах в расширенном формате с участием официальных делегаций двух стран обсуждены перспективы дальнейшего развития сотрудничества между Узбекистаном и Россией.

Делегацию с узбекской стороны возглавил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Добавим, что узбекско-российское сотрудничество развивается на основе Договора о стратегическом партнерстве, Договора о союзнических отношениях и ряде других важных документов.

В апреле текущего года в России прошел государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзияева, главы двух стран также провели встречу в рамках заседания Совета глав государств-участников СНГ, проходившего в октябре в городе Сочи.

Только за последние полгода на межправительственном уровне осуществлено около 20 визитов. Между Узбекистаном и Россией динамичными темпами развивается торгово-экономическое сотрудничество, особенно в сфере сельского хозяйства, поставки продовольственной продукции, промышленной кооперации.

(Автор: Диана Алиева. Редактор: Хазар Ахундов)