Врач: «Состояние одного из пострадавших нефтяников тяжелое»

2017-11-03 11:24 | www.apa.az | 3

Получивший тяжелую черепно-мозговую травму в результате аварии, произошедшей во время бурильных работ на производственном участке скважины № 490 Треста «Комплексных буровых работ» компании SOCAR, помощник бурильщика Фикрет Гезалов 1965 г.р. госпитализирован в Бакинскую Городскую клиническую больницу №1.

Как сообщил АПА заместитель главврача больницы Адиль Салахов, доставленный в больницу ночью Гезалов находится в отделении реанимации. Лечение нефтяника, находящегося в тяжелом состоянии, продолжается.

Другой пострадавший, помощник по бурению Джавад Адилов проходит лечение в Центральной больнице нефтяников. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Отметим, что руководитель пресс-службы и департамента SOCAR по связям с общественностью Низамеддин Гулиев сообщил «APA-Economics», что в результате аварии пострадали два помощника бурильщика– Фикрет Гезалов и Джавад Адилов.