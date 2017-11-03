Посол: «Азербайджан всегда может рассчитывать на помощь ЕС в развитии сельского хозяйства»

2017-11-03 11:28 | www.apa.az | 3

Европейский союз выделил Азербайджану 70 миллионов евро на развитие сельского хозяйства.

Как передает АПА-Экономикс, об этом глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас в ходе своего выступления на заключительной конференции проекта внедрения электронного сельского хозяйства.

По словам посла, несмотря на то, что ЕС является основным торговым партнером Азербайджана, объем товарооборота по аграрной продукции находится на низком уровне. «По сравнению с 2012 годом экспорт агропродукции из Азербайджана в ЕС вырос на 4%. Но я считаю, что в данной сфере имеется большой потенциал для развития, и мы должны продолжить работу в данном направлении». По его словам, Азербайджан всегда может рассчитывать на помощь ЕС в развитии сельского хозяйства.