Турецкая полиция предотвратила покушение на Лоту Гули – ФОТО

2017-11-03 10:43 | www.oxu.az | 8

Турецкая пресса написала о задержании стамбульской полицией преступников, планировавших покушение на азербайджанского криминального авторитета Надира Салифова (Лоту Гули).

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, все 13 членов группировки «Ömür AVM», планировавшей напасть на дом Лоту Гули в Стамбуле, были задержаны в ресторане торгового центра «Ömür AVM».

Выяснилось, что лидер банды "Ширинлер" - Мехмет Сабри Ширин - по прозвищу «Макс». Группировка названа в его честь. Во время задержания в ресторане вместе с Ширином были задержаны 13 человек. У них обнаружили большое количество оружия без документов.

Э.А.

